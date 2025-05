Grote brand in Scharmer is `Brand Meester`

Scharmer – Aan de Hoofdweg in Scharmer is woensdagmorgen brand ontstaan in een garagebedrijf.Het betreft een groot pand en daarom hebben wij uitvoorzorg opgeschaald naar grote brand.

Meerdere eenheden zijn onderweg. Meer meer info hier.

Het pand is ontruimd. Alle aanwezigen hebben het gebouw tijdig kunnen verlaten. Een ambulance kwam ter plaatse voor iemand met brandwonden.

Update: In Scharmer is het sein brand meester gegeven. Ze verwachten geen uitbreiding meer. Ze blussen nu nog na. Bij de brand hebben zonnepanelen meegedaan. Er zijn zonnecelscherven gevonden in het agrarisch gebied.

