Finsterwolde – Woensdag vanaf 13.00 uur (tot 21.00 uur) is iedereen welkom in ons dorpshuis in Finsterwolde aan de Hoofdweg 110 die mee hebben geholpen te zoeken naar Emma en Jeffrey.

Slachtofferhulp Nederland zal hier ook aanwezig zijn voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Ook is er een geld inzameling gestart via Gofundme.

Foto's