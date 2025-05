Grote brandweeroefening bij Posta7 Tolbert (Video)

Tolbert – Een grootschalige oefening vond dinsdagavond plaats bij Posta7 in Tolbert, waarbij verschillende hulpdiensten intensief samenwerkten om een realistisch noodscenario te doorlopen. In het pand waren 25 mensen aanwezig tijdens het ontstaan van het incident. De oefening stond in het teken van de samenwerking tussen de bedrijfshulpverleners (BHV) en de branweerkorpsen uit de omliggende buurten.

De oefening begon met een automatische melding (OMS) van een brand bij Posta7. De eerste tankautospuit van brandweer Leek kwam als eerste ter plaatse. Aan de oostzijde van het gebouw bleek zich een ernstig ongeval te hebben voorgedaan: een shovel was in botsing gekomen met een auto, die vervolgens tegen het pand tot stilstand was gekomen. In de auto zat één slachtoffer en ook in de shovel bevond zich een persoon.

Door het ongeval ontstond brand, die oversloeg naar zowel de begane grond als de eerste verdieping van het pand. Op dat moment waren nog 25 personen binnen verspreid over meerdere ruimtes en verdiepingen.

Hulpverlening en reddingsacties

De BHV-ploeg van Posta7, bestaande uit zes personen, reageerde direct op de klap. Zij hebben geprobeerd zo veel mogelijk aanwezigen veilig naar buiten te begeleiden en hebben de hulpdiensten opgevangen. De verzamelplek werd een nabijgelegen grasveld. De bestuurder van de shovel moest worden gereanimeerd, maar overleed ondanks de inspanningen. De bestuurder van de auto werd met behulp van redgereedschap uit het voertuig bevrijd en overgedragen aan het ambulancepersoneel. In het pand bevonden zich meerdere gewonden, waaronder iemand met een dubbele beenbreuk en een persoon in een rolstoel. Zij werden door de brandweer geëvacueerd.

Samenwerking en opschaling

De inzet werd snel opgeschaald naar het sein ‘zeer grote brand’ gezien de complexiteit van de situatie, de grootte van het pand en de vele aanwezigen. Naast de twee tankautospuiten van brandweer Leek namen ook korpsen uit Haulerwijk, Marum en de waterwagen van Roden deel aan de oefening. In totaal deden 35 brandweermensen en een ambulance mee aan de oefening.

Evaluatie en leerpunten

Na afloop van de oefening werd er per deelnemend korps geëvalueerd onder begeleiding van een waarnemer. Deze evaluaties boden ruimte voor reflectie op het eigen handelen, de communicatie onderling en de samenwerking met andere eenheden.

Leren en voorbereiden

De oefening werd georganiseerd door brandweer Leek in samenwerking met Posta7. “We vinden het belangrijk dat we klaar zijn voor noodsituaties,” “Van dit soort scenario’s kunnen we veel leren, zeker als het gaat om de samenwerking met de hulpdiensten. Het is ook waardevol dat meerdere brandweerkorpsen uit de omliggende dorpen het pand van binnen kunnen zien.” Aldus de BHV oefenleider en Jan-Jaap de Boer van Posta7.

De oefening bood realistische omstandigheden die zowel voor de BHV’ers als de brandweer een waardevolle leerervaring vormden. Het scenario benadrukte het belang van snelheid, communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen. Na afloop werd al het gebruikte materiaal opgeruimd en ingepakt en werd per korps de inzet geëvalueerd. De avond werd gezamenlijk afgesloten met een hapje en een drankje.

