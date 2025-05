Scooterrijder zonder rijbewijs eindigt in sloot na achtervolging in Winschoten

Winschoten – In Winschoten is dinsdagavond een scooterrijder in een sloot beland na een korte achtervolging. De man negeerde een stopteken van de politie en ging er vandoor op een scooter met een valse kentekenplaat. De vlucht eindigde toen hij met volle vaart door een heg reed en in het water terecht kwam.

De bestuurder bleek geen geldig rijbewijs te hebben. Hij is door agenten uit de sloot gehaald, en de scooter is in beslag genomen. De man krijgt meerdere boetes en mogelijk verdere strafvervolging.

Foto's