Ongeval op de A7 bij Niebert, file was een gevolg

Niebert – Op de Rijksweg A7 bij Niebert zijn de hulpdiensten maandagmorgen gealarmeerd voor een ongeval met letsel.

Ter hoogte van de invoegstrook ging het mis, ten minste twee automobilisten raakten in botsing. Een ambulance, politie en Rijkswaterstaat kwamen met spoed ter plaatse. De betrokkenen zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel, of iemand vervoerd moest worden naar een ziekenhuis is onbekend.

Door het ongeval ontstond er een file. Twee voertuigen van een bergingsbedrijf kwamen ter plaatse om twee auto’s af te slepen.

