Warffum – Zondagavond heeft zich bij Warffum een aardbeving voorgedaan, zo meldt het KNMI.

De beving vond plaats rond 22:57 uur en had een kracht van 2.0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op een diepte van ongeveer 3,0 kilometer. Op sociale media en via de email laten mensen weten dat ze de schok hebben gevoeld. Of er schade is, is niet bekend.

