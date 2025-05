OM: steekpartij in Mesdagkliniek had een terroristisch motief

Groningen – De steekpartij van begin april in de Mesdagkliniek in Groningen heeft een terroristische achtergrond. Tot die conclusie komt het Openbaar Ministerie (OM).

Het slachtoffer van de steekpartij in de tbs-kliniek is een Joodse man meldt RTV Noord dinsdag. De verdachte M. F. is een Palestijnse Syriër. Hij stak eerder in 2018 drie willekeurige mensen neer in Den Haag.

De man is in de kliniek aangehouden. Het OM neemt de steekpartij achter de poort van de Mesdag hoog op. ‘Wij verdenken hem van een poging tot moord met terroristisch oogmerk. Meer erover op RTV Noord.

