Groningen – Een minderjarige jongen uit Groningen is dinsdagavond aangehouden nadat hij in het bezit bleek te zijn van een steekwapen. De aanhouding vond plaats op de hoek van de Vismarkt en de Guldenstraat, in het centrum van de stad.

Agenten waren daar aanwezig vanwege een medische melding. Volgens een woordvoerder van de politie zal de jongen worden opgeroepen om op het politiebureau tekst en uitleg te geven meldt RTV Noord.

Foto's