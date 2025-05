Man(50) aangehouden na eenzijdig ongeval op de N372 in Leek

Leek – Dinsdagavond vond op de Tolberterstraat (N372) in Leek een eenzijdig ongeval plaats. Een automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, botste toen tegen een lantaarnpaal en kwam uiteindelijk tot stilstand in de bosjes langs de rijbaan.

De bestuurder werd gecontroleerd in de ambulance, maar hoefde niet mee naar een ziekenhuis. De politie heeft ter plekke vastgesteld dat de man alchohol had gedronken. Hij werd aangehouden voor rijden onder invloed en meegenomen naar het politiebureau voor verdere afhandeling. De exacte hoeveelheid alcohol in zijn bloed wordt nog onderzocht.

De politie heeft laten weten dat het een 50-jarige man uit Roden betreft en dat zijn rijbewijs is ingenomen.

Foto's