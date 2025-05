Automobilist schept fietser op Van Ketwich Verschuurlaan

Groningen – Een fietser is dinsdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Van Ketwich Verschuurlaan. Dat meldt OOGTV.nl Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur ter hoogte van het tankstation. Een automobilist kwam vanaf de A28, vanuit de richting van Haren, en had de afrit bij de Van Ketwich Verschuurlaan genomen. Terwijl de bestuurder de kruising op wilde rijden, reed er een fietser over het fietspad waardoor een aanrijding het gevolg was. De fietser kwam ten val en raakte gewond.

Hulpdiensten waren snel aanwezig. Zij hebben het slachtoffer behandeld. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Het kruispunt is uitgerust met verkeerslichten. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Daarbij wordt ook gekeken of de verkeerslichtinstallatie naar behoren functioneerde op het moment van de aanrijding.

