Verwrongen staal is nog over na verwoestende brand Oude Pekela, afgeschaald na Grip 0

Oude Pekela – Afschaling van Grip1, ze hebben dinsdagmiddag inmiddels afgeschaald naar Grip 0, dat betekent dat meerdere blusvoertuigen retour kazerne gaan.

Wel blijft het groot watertransport nog aanwezig alsmede enkele blusvoertuigen meldt de brandweer via VRGroningen.

De bluswerkzaamheden gaan nog een tijd duren. Het pand waar de brand heeft gewoed is ingestort. Daarom zijn de brandhaarden moeilijk te bereiken. De nabluswerkzaamheden gaan nog een tijd duren. Dat kan voor stank- en rookoverlast zorgen. Op dit moment is de inschatting dat de nabluswerkzaamheden nog enkele dagen gaan duren.

Opvanglocatie gesloten

De opvanglocatie is gesloten, alle bewoners hebben tijdelijk ergens anders opvang gevonden. Er is verwrongen staal over. Veel mensen namen dinsdagmiddag een kijkje bij het pand.

