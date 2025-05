Marum – Zaterdag 17 mei organiseert Jeugdbrandweer Westerkwartier landelijke jeugdbrandweer wedstrijden in het Westerkwartier. Diverse ploegen uit (noord) Nederland spelen die dag tegen elkaar. De jeugdkorpsen melden zich bij de brandweer kazerne van Marum, vanaf hier gaan ze naar de wedstrijdbanen toe.

De locaties van de wedstrijdbanen blijven geheim voor de deelnemende ploegen. Pas als de laatste jeugdbrandweer ploeg heeft gespeeld worden de locaties openbaar gemaakt. Om toch te kunnen komen kijken als bezoeker kunt zich melden bij de brandweer kazerne in Marum (Kruisweg 40 in Marum). Daar ontvangen de bezoekers de informatie over de wedstrijdbanen.

De beide banen zijn op korte afstand van de meld locatie: de junioren wedstrijdbaan is op ongeveer 5 minuten rijden en de aspiranten wedstrijdbaan is op ongeveer 15 minuten rijden. (speelschema onder aan de tekst)

Junioren en aspiranten

Op 17 mei zijn er 2 wedstrijdbanen, voor de junioren (11-15 jaar) en de aspiranten (15-18 jaar). Diverse korpsen krijgen op de wedstrijdbanen het zelfde scenario, in vorm van een geënsceneerde brand die ze moeten blussen. Hierbij worden ze beoordeeld door een jury. De jeugdleden worden o.a. beoordeeld op tactiek, snelheid, veiligheid en samenwerking.

Wat is de jeugdbrandweer

De jeugdbrandweer probeert jongens en meisjes bekend te maken met het brandweer vak en is daarmee een ‘kweekvijver’ voor zowel het beroeps- en vrijwillige korpsen. Kennis en ervaring van zowel brandbestrijdingstechnieken als ook brandbestrijdingstactieken worden op een speelse manier aangeleerd aan de hand van ontwikkelde les- en leerstof.

Foto's