Alcoholcontroles in Het Hogeland en Eemsdelta, 5 onder invloed van de 650 gecontroleerden

Regio – De politie heeft het afgelopen weekend, op vrijdag 9 mei en zaterdag 10 mei, op verschillende plekken in de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta een alcoholcontrole uitgevoerd.

De controle was in samenwerking met vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland. Tijdens de controle zijn er 650 bestuurders gecontroleerd op het rijden onder invloed, door het afnemen van een blaastest. Er waren in totaal 5 bestuurders die onder invloed waren van alcohol en/ of drugs. Tegen deze bestuurders zal een proces-verbaal worden opgemaakt.

Tevens zijn er 64 bekeuringen geschreven voor verschillende verkeersfeiten. Veilig Verkeer Nederland zegt: 100% Bob, 0% op. Dat is niet voor niets, want iedere hoeveelheid alcohol in je bloed heeft effect op je rijgedrag. Je brengt niet alleen jezelf, maar ook je passagiers en andere verkeersdeelnemers in gevaar. Daarnaast riskeer je een forse boete of zelfs het verliezen van je rijbewijs. Erg belangrijk dus dat je niet drinkt als je nog moet rijden. Ben je Bob, zeg het hardop!

Foto's