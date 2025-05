Groningen – Op het Van Swietenplein voor het Martini Ziekenhuis is maandagmorgen een aanrijding ontstaan tussen een ambulance(01-145) en een VW Transporter. De toedracht is niet bekend. Het is niet bekend of er een gewonde in de ambulance lag. Niemand raakte gewond

De Vw heeft hierbij linksvoor forse schade opgelopen, koelvloeistof liep de weg op. Hoeveel schade de ambulance heeft opgelopen is niet bekend. Berger Poort kwam voor afsleep.

Foto's