Groningen – In de nacht van zaterdag op zondag is er brand uitgebroken in een afvalbak aan de Sluiskade in Groningen. De brand ging gepaard met flinke rookontwikkeling.

De brandweer werd snel gealarmeerd en wist het vuur vlot te blussen. Dankzij het snelle optreden is verdere schade voorkomen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.

Foto's