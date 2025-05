Open dag bij KNRM Lauwersoog trekt veel belangstellenden naar de haven (Video)

Lauwersoog – Op zaterdag 10 mei 2025 organiseerde de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) haar landelijke open dag. Eens per jaar is het zover. Dit verslag is van de locatie in Lauwersoog.

Reddingboot dag is dé dag om actief kennis te maken met het reddingswerk op het water, de professionele vrijwilligers en het materieel van de KNRM. Er komt een los item van locatie Eemshaven.

Op deze dag bedanken onze vrijwilligers van de KNRM Lauwersoog de donateurs die het reddingwerk financieel mogelijk maken. De vrijwilligers kunnen hun werk doen door de vrijwillige bijdragen van mensen die de Redding Maatschappij een warm hart toedragen. Want deze Redders aan de wal, zoals de KNRM haar donateurs noemt, steunen de redders niet alleen met een vaste vrijwillige bijdrage, maar daarnaast vormen zij een morele achterban voor de redders.

Het is voor de KNRM Lauwersoog de gelegenheid om aan iedere bezoeker met trots en plezier het verhaal over het vrijwillige en professionele reddingwerk van de KNRM mee te geven. En horen de mooiste verhalen en redenen waarom donateurs de Redding Maatschappij steunen en zien jong en oud glunderen aan boord tijdens een vaartocht met één van de reddingboten.

Reddingboot dag is ook een uitgelezen moment voor niet-donateurs om kennis te maken met de KNRM en om in te schrijven als nieuwe donateur.

Reddingbootdag duurde van 10.00 tot 16.00 uur , honderden mensen namen een kijkje, het was prachtig zonnig weer.

De reddingstations van de KNRM zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar onder alle (weers)omstandigheden inzetbaar. De KNRM wordt volledig bekostigd uit vrijwillige bijdragen van donateurs en uit nalatenschappen.

Foto's

