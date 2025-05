Diefstal in Burchtstraat Groningen; Politie zoekt getuigen

Groningen – In de nacht van zaterdag op zondag heeft zich een gewelddadige diefstal voorgedaan in de Burchtstraat in Groningen. Het incident vond plaats rond 00.15 uur.

Volgens de politie is er sprake geweest van diefstal met geweld. Verdere details over het incident zijn op dit moment nog niet bekendgemaakt. De politie is direct een onderzoek gestart en roept getuigen op om zich te melden.

Oproep aan getuigen

Was u in de omgeving van de Burchtstraat rond het tijdstip van het incident en heeft u iets verdachts gezien of gehoord? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook een privébericht sturen via sociale media.

Foto's