Zuinig zijn met water: ‘Ga later douchen, hergebruik water voor de tuin en was je auto even niet’

Groningen – Door het warme weer gebruiken Groningers vooral ’s ochtends en ’s avonds meer drinkwater. Waterbedrijf Groningen kan de extra vraag op dit moment nog aan, maar roept inwoners en bedrijven wel op om hun waterverbruik te spreiden en bewuster met drinkwater om te gaan. Dat meldt Oogtv.<

Volgens het waterbedrijf is het drinkwaterverbruik tijdens de piekuren de afgelopen dagen met zo’n 15 tot 20 procent gestegen. Dat komt doordat mensen bij warm weer vaker douchen, zwembaden vullen en hun tuin sproeien.

Hoewel de watervoorziening momenteel voldoende is, kan gelijktijdig gebruik voor extra druk op het systeem zorgen. „Als iedereen op hetzelfde moment veel drinkwater gebruikt, neemt de belasting van het netwerk toe. Daarom is het beter om het waterverbruik over de dag te spreiden”, aldus het waterbedrijf.

Later en korter douchen, tuin ’s avonds sproeien

Waterbedrijf Groningen adviseert inwoners daarom bewust om te gaan met hun watergebruik. Zo wordt aangeraden om later en korter te douchen en de tuin pas laat op de avond te sproeien. Ook het vullen van zwembaden met grote hoeveelheden drinkwater wordt afgeraden.

„Gebruik water op verschillende momenten van de dag. Vul een zwembad niet volledig met drinkwater en probeer water waar mogelijk opnieuw te gebruiken, bijvoorbeeld voor het besproeien van planten”, luidt het advies.

Ook het wassen van auto’s op de oprit is volgens het waterbedrijf niet wenselijk. „Maak liever gebruik van een wasstraat of wasbox. Daar wordt het water gezuiverd en hergebruikt, waardoor minder drinkwater verloren gaat.”

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