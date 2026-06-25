Brug bij Dorkwerd is weer in gebruik gesteld

Dorkwerd – De brug bij Dorkwerd over het Van Starkenborghkanaal is sinds donderdagmiddag weer volledig beschikbaar voor het verkeer. Dat meldt Rijkswaterstaat via X.

Uit voorzorg ligt er nog een blusboot in de buurt om de brug indien nodig te koelen. Woensdag ontstonden problemen doordat de brug door de hitte niet goed sloot.

Kort daarna meldde Rijkswaterstaat een nieuwe storing bij de brug in Aduard, enkele kilometers verderop. Verkeer dat normaal van die brug gebruikmaakt, kan voorlopig via Dorkwerd omrijden.

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