Handel in drugs Marum en in aanbouw zijnde kwekerij in Oldehove

Marum / Oldehove – Op 23 juni heeft de politie naar aanleiding van informatie waaronder MMA meldingen, een doorzoekingen gedaan in twee woning aan de Molenstraat te Marum.

Hierover waren meerdere MMA meldingen binnengekomen over handel in drugs en dat er drugs in de woningen lagen.

Ze hebben diverse goederen, geld en drugs aangetroffen en in beslag genomen.

Ook kwam er info naar voren dat er hennepkwekerij in Oldehove zou zijn. De politie is toen naar een woning in Oldehove gegaan en hebben daar een in aanbouw zijnde hennepkwekerij aangetroffen.

Deze spullen zijn in beslag genomen. Er zijn twee personen aangehouden en verhoord door de recherche.

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