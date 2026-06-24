Code `Oranje` voor extreme hitte, vanaf vrijdag ook in het noorden, nu `Geel`

Landelijk – Het is zeer warm. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen. Echter bij zware lichamelijke activiteit kan iedereen klachten krijgen, zoals uitdroging en oververhitting.

De hittekracht komt daarbij op 8 of hoger. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM is hiervoor van kracht, tot ten minste zaterdag. Meldt het KNMI.

Voor het midden en zuiden geldt in elk geval tot en met vrijdag code oranje voor extreme hitte. Op vrijdag geldt de code oranje ook voor het noorden. Extreme hitte kan gevolgen hebben voor de gezondheid, ook voor gezonde mensen, vooral bij fysieke inspanning. De hittekracht komt daarbij in de middag uit op 9 à 10. De extreme hitte (code oranje) houdt waarschijnlijk ook nog op zaterdag aan.

Wat kan ik verwachten en wat kan ik doen?

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Vandaag en donderdag wordt het met uitzondering van Groningen, Friesland en Drenthe en de Waddeneilanden extreem heet met maximumtemperaturen van 33-37°C, donderdag in Limburg plaatselijk mogelijk 38°C. In het noorden wordt het met 25-33°C iets minder warm.

Vrijdag en zaterdag wordt het nog warmer, met maximumtemperaturen van 33-36°C in het noorden en westen en 36-39°C landinwaarts, plaatselijk kan het mogelijk 40°C worden.

Ook de minimumtemperaturen zijn erg hoog; in het noorden koelt het af naar 15-20°C, in het midden en zuiden blijft het zeer warm met minimumtemperaturen tussen de 20 en 25°C (tropennacht). In stedelijke gebieden koelt het niet verder af dan 25°C.

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