Geslaagde Reddingsbotendag trekt veel publiek in Eemshaven

Eemshaven – Zaterdag 10 mei 2025 vond in de Eemshaven de jaarlijkse Reddingsbotendag plaats. Tussen 10.00 en 16.00 uur opende het KNRM-reddingstation de deuren voor jong en oud, met volop activiteiten, demonstraties en vaartochten.

Bezoekers kregen een unieke blik achter de schermen bij het reddingswerk op zee. Op vertoon van een donateurskaart konden mensen meevaren met reddingboot ‘Jan en Titia Visser’. Wie nog geen donateur was, kon zich ter plekke inschrijven om alsnog een tochtje te maken.

Op het terrein waren ook de waterpolitie, Ambulancezorg Groningen en de Duitse reddingsboot ‘Theo Fischer’ met dochterboot ‘Ströper’ aanwezig. Samen gaven zij uitleg over hun werk en materieel.

Voor de jongste bezoekers was er een speurtocht, spelletjes, kleurplaten en gratis ranja. Ook op het Veiligheidsplein was veel te zien, zoals uitleg over EHBO, reddingsmiddelen en opleidingen van de KNRM.

Natuurlijk was er ook gedacht aan de inwendige mens: met hamburgers, friet en KNRM-merchandise zat de sfeer er goed in.

De organisatie kijkt terug op een drukbezochte en geslaagde dag waarop het belang van het vrijwillige reddingswerk centraal stond.

In Lauwersoog was ook een reddingsbootdag, bekijk hier het artikel.

Foto's

Deel dit artikel