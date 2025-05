Gemeente gaat betonblokken bij komgrenzen Nuis en Niebert verwijderen

Nuis/Niebert – Om de snelheid op de weg door Nuis en Niebert naar beneden te brengen, hebben de genoemde dorpen gevraagd om verkeer remmende maatregelen. Als maatregel heeft de gemeente een proefopstelling met betonblokken opgesteld. De blokken staan bij de komgrenzen van de dorpen. Dat meldt Infoleek donderdag.

De proefopstelling is in overleg en afstemming met plaatselijk belang, de verkeerscommissie en aanwonenden geplaatst. Deze week is de proefopstelling geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de snelheid in de dorpen wel is gedaald, maar dat de blokken ook voor overlast zorgen. Veel automobilisten houden zich niet aan de regels en rijden gevaarlijk om de blokken heen.

De gemeente heeft goed geluisterd naar de ervaringen van plaatselijk belang, de verkeerscommissie en aanwonenden. De conclusie is, dat er onvoldoende steun is voor de betonblokken als verkeersremmende maatregel. De gemeente verwijdert alle betonblokken op de doorgaande weg in Nuis en Niebert binnen twee weken.

Gemeente zet in op andere maatregelen

De gemeente brengt nu een aantal andere maatregelen aan. Zo komt er een extra 50km aanduiding bij de komborden. Daarnaast brengt de gemeente de aanduiding 50km op meerdere plekken op de weg aan die bij dag en nacht goed zichtbaar zijn. Verder plaatst de gemeente regelmatig een snelheidsdisplay. Hierop staat de snelheid van een weggebruiker, gevolgd door een positieve of negatieve smiley. Ook dringt de gemeente er (nogmaals) bij de provincie en het CVOM (Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) op aan een vaste flitspaal of mobiele flitspaal te plaatsen. Tot slot vraagt de gemeente de politie extra controles uit te voeren.

Wethouder Infrastructuur en verkeer Harry Stomphorst: “Verkeersveiligheid is belangrijk voor ons. Daarvoor nemen we in de gemeente waar nodig verkeersmaatregelen. Belangrijk hierbij is, dat deze werken en ook worden gedragen door betrokkenen. De proefopstelling heeft niet het gewenste effect opgeleverd. We kiezen nu voor andere maatregelen om de snelheid op de weg Nuis en Niebert naar beneden te brengen.”

