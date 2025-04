1500 militairen en 20 helikopters doen mee aan de oefening Falcon Spring `in Noorden`

Regio – Van 12 tot en met 23 mei doen ongeveer 1.500 militairen en 20 helikopters mee aan de oefening Falcon Spring. Tijdens deze grote luchtlandingsoperatie trainen militairen het nachtvliegen, laagvliegen en luchtmobiele operaties.

De oefening vindt plaats op verschillende locaties in Noord-Nederland: Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Flevoland.

Falcon Spring is een oefening van 11 Air Manoeuvre Brigade (11AMB), waarin het Defensie Helikopter Commando en 11 Luchtmobiele Brigade samenwerken. Ook nemen Amerikaanse eenheden van de 12th Combat Aviation Brigade deel aan de oefening.

Deelnemende helikopters

Van het Defensie Helikopter Commando van de Nederlandse luchtmacht:

4x Chinook CH-47F-transporthelikopter;

3x Apache AH-64E-gevechtshelikopter.

Van de 12th Combat Aviation Brigade van het Amerikaanse leger:

8x UH-60 Black Hawk-transporthelikopter;

5x Chinook CH-47F-transporthelikopter.

Last van geluid

Tijdens de oefening wordt er maandag tot en met vrijdag gevlogen, overdag en ’s nachts. Defensie doet er alles aan om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Heeft u toch last van de oefening, dan kunt u via het online formulier ‘klacht geluidsoverlast vliegtuig of helikopter’ een klacht indienen.

Falcon Spring belangrijk voor verdediging

De politieke situatie in de wereld maakt het belang van een goed getrainde krijgsmacht extra duidelijk. De eerste hoofdtaak van Defensie is het verdedigen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten. Om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren, is realistische training noodzakelijk. De militaire oefening Falcon Spring bereidt militairen voor op verschillende situaties.

Soorten trainingen

Tijdens oefening Falcon Spring trainen militairen het opzetten van vooruitgeschoven, tijdelijke basiskampen, de zogeheten forward operating bases (FOB). Deze FOB’s zijn belangrijk voor operaties in vijandelijk gebied. Drachten, Havelte en Marnehuizen worden in de oefening gebruikt als tijdelijke basis. Vanuit de FOB voeren helikopters en eenheden hun acties uit.

Ook worden er tijdelijke vooruitgeschoven bevoorradings- en brandstoflocaties ingericht, een zogeheten forward arming and refuelling point (FARP). Hierdoor kunnen de helikopters langer in het operatiegebied blijven.

Militairen van de luchtmobiele brigade oefenen met helikopters. Troepen worden per helikopter naar een strategische locatie gebracht, om die in te nemen en te beveiligen. Ze voeren aanvallen uit op belangrijke doelen, zoals bruggen. Met deze training leren militairen in moeilijke situaties om samen te werken en goede tactieken te gebruiken.

Verder trainen helikopterbemanningen nachtvliegen en vliegen op lage hoogte.

Nachtvliegen komt vaak voor

Tijdens Falcon Spring is er vooral aandacht voor operaties in de nacht, om bemanningen voor te bereiden op realistische scenario’s. Bemanningen moeten onder alle omstandigheden kunnen opereren, zowel bij daglicht als in het duister. Vliegen in het duister vraagt om andere vaardigheden. Voor deze trainingen gebruiken de helikopterbemanningen geavanceerde nachtkijkers om in het donker goed te kunnen zien.

Laagvliegen om zelf veilig te blijven

Helikopters moeten in vijandelijk gebied laag blijven om zich te verschuilen voor radars en raketsystemen. Dit doen ze bijvoorbeeld achter obstakels, zoals een rij bomen of een bosperceel. Hierdoor kunnen zij ongezien hun missie uitvoeren. Dit vraagt om bijzondere training en ervaring van de bemanningen, zodat zij tijdens inzet in elke situatie en omgeving juist kunnen handelen.

Foto's