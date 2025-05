Groningen – Op de Regattaweg in Oosterhoogebrug is om 10:00 uur een fietser gewond geraakt aan zijn been nadat een automobiliste uit het parkeervak reed werd hij hard geraakt en kwam ten val.

De man werd door ambulancemotor verpleegkundige gecontroleerd, en hoefde niet naar een ziekenhuis. De politie noteerde de gegevens.

