Man heeft 398 dagen gevangenisstraf tegoed bij controle reisdocumenten

Afgelopen week tijdens een grenscontrole op de A7 controleerden de Marechaussee een bus. In deze bus troffen ze een Somalische vreemdeling aan. Hij was niet in het bezit van de vereiste documenten om in Nederland te verblijven.

Om deze reden hebben ze de man meegenomen naar onze Brigade en hebben we vingerafdrukken afgenomen. Hiermee kon de identiteit van de man worden vastgesteld, waaruit bleek dat hij gesignaleerd stond voor een gevangenisstraf van 398 dagen. Ook moest hij nog een schadevergoeding van 1244 euro betalen. De man werd ingesloten.

