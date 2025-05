Groningen viert Bevrijdingsdag, drukte op vele plekken, drinken te duur !

Groningen viert vandaag, samen met de rest van ons land, de bevrijding van Nederland in 1945.

Regelmatig wordt de fotopagina ge update vandaag. Reacties hier.

-In Stadspark is de hele dag het Bevrijdingsfestival met diverse artiesten. Het festival trapt af met een optreden van het Haydn Jeugd Strijkorkest in samenwerking met studenten van Noorderpoort zegt Oogtv.nl. Verder zijn er op het hoofdpodium optredens van Pé en Rinus, Maan, Goldkimono en Sticks, Zoë Tauran en rapper Typhoon. Daarnaast zijn er tal van andere podia, waaronder een Paradigm Stage, en een Kids Area.

Kijk voor het gehele programma op de website van het Bevrijdingsfestival Groningen. Veel mensen vonden het drinken en eten te duur op het terrein. De entree is dit jaar wel gratis.

Uithuizermeeden – Op 5 mei vieren wij de vrijheid! Met meer dan 35 historische voertuigen rijden ze door het Groninger landschap.

Tijdens deze bevrijdingstour stoppen wij op verschillende punten waar je de voertuigen kunt bekijken en waar wij samen de vrijheid vieren.

De Bevrijdingstour startte bij de Jumbo Meerstad en eindigt op het Pijpplein in Farsum. Op diverse locaties is er muziek, waaronder livemuziek van “The Clan MacBeth Pipe Band uit Groningen” Zie ook

Foto's