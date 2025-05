Haren – De brandweer is zondag rond 23:15 uur met meerdere eenheden uitgerukt voor een woningbrand aan de Spijkerboor in Haren. Bij aankomst was er mogelijk nog sprake van personen in de woning.

De brand bevond zich vermoedelijk achter de voordeur, mogelijk in de meterkast, en was snel onder controle. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand om voldoende eenheden ter plaatse te krijgen en heeft de brand geblust.

Foto's