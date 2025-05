Winschoten – In de nacht van zaterdag op zondag zijn bij het station in Winschoten twee jonge bomen vernield. De boompjes, die volop in bloei stonden, zijn zwaar beschadigd.

Één is aan de onderzijde van de stam afgebroken en ligt over de stoep, de ander is met wortel en al uit de grond getrokken. Meldt Oldambtnu.nl

De politie sluit vandalisme niet uit en roept eventuele getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden via telefoonnummer 0900-8844.

Foto's