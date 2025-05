Ernstig ongeval tussen auto en fietser op Eikenlaan in Groningen

Groningen – Zaterdagnacht heeft zich een ernstig verkeersongeval voorgedaan op de Eikenlaan ter hoogte van zwembad De Parrel. Een auto en een fietser kwamen daar met elkaar in botsing, waarbij de fietser gewond raakte.

Hulpdiensten, waaronder politie en ambulance zijn met spoed ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De gewonde fietser is behandeld door ambulancepersoneel; over de ernst van het letsel is op dit moment nog niets bekend.

De Eikenlaan is tijdelijk afgesloten voor verkeer, wat voor enige hinder zorgt in de omgeving. Beide voertuigen hebben schade opgelopen bij de aanrijding.

Een voorrangsfout is de oorzaak van het ongeval. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.

Foto's