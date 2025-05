Vermiste 72-jarige man weer terecht (update)

Pieterburen – De 72-jarige Nicolaas is sinds 3 mei vermist. Hij is die dag voor het laatst gezien ’s ochtends aan de Hoofdstraat in Pieterburen en is vertrokken op een elektrische fiets. Het is onbekend waar Nicolaas naartoe is gegaan. Politie en familie maken zich zorgen om de gezondheid van Nicolaas.

Hij droeg ten tijde van zijn vermissing mogelijk een werkbroek met een donkerblauwe regenjas. De elektrische fiets waarop Nicolaas is vertrokken betreft een zwarte elektrische damesfiets van het merk ‘Leopard’ met zwarte zadeltassen.

Update 5 mei: De persoon die sinds 3 mei werd vermist uit Pieterburen en waar we gisteren een oproep over plaatsten, is in goede gezondheid aangetroffen. Ze verwijderen zijn afbeeldingen en vragen iedereen hetzelfde te doen.

Foto's

Deel dit artikel