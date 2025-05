Winschoten: Met de 16-jarige Danieal is inmiddels contact mee (update)

Winschoten – De 16-jarige Danieal werd sinds 24 april vermist. Hij is die dag voor het laatst gezien bij een COA-locatie aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten. Het is onbekend waar hij naartoe is gegaan. Ook weten we niet hoe hij zich verplaatst.



Danieal droeg op het moment dat hij wegliep een zwarte broek, een wit shirt en hij had een zwarte rugzak. Ook droeg hij op dat moment een ketting met een kruis eraan. Het haar van Danieal is mogelijk wat donkerder dan op de foto.

Update 5 mei: Er is contact met de 16-jarige jongen die sinds 24 april werd vermist uit Winschoten en waarover afgelopen week werd bericht. Wij verwijderen zijn afbeelding en vragen iedereen hetzelfde te doen.

Foto's