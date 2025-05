Garmerwolde – Kermisondernemer Arnold Por uit Garmerwolde is overleden. Hij kwam afgelopen donderdag om het leven bij een ongeluk op de N46 ter hoogte van Meerstad schrijft RTV Noord.

Por was onder meer de drijvende kracht achter Kerstplaza, een grote overdekte kermis in Martiniplaza en later de Eurohal in Zuidbroek. Zijn evenement trok rond de feestdagen jaarlijks duizenden bezoekers. Dat meldt RTV Noord(+meer informatie hier)

