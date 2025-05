Politie opzoek naar vermiste 72-jarige Nicolaas

Pieterburen – De 72-jarige Nicolaas is sinds 3 mei vermist. Hij is die dag voor het laatst gezien ’s ochtends aan de Hoofdstraat in Pieterburen en is vertrokken op een elektrische fiets. Het is onbekend waar Nicolaas naartoe is gegaan. Politie en familie maken zich zorgen om de gezondheid van Nicolaas.

Hij droeg ten tijde van zijn vermissing mogelijk een werkbroek met een donkerblauwe regenjas. De elektrische fiets waarop Nicolaas is vertrokken betreft een zwarte elektrische damesfiets van het merk ‘Leopard’ met zwarte zadeltassen.

Signalement Nicolaas:

Huidige leeftijd: 72 jaar

Geslacht: Man

Lengte: 1.88m

Postuur: Tenger

Zie je Nicolaas? Bel 112!

Weet je waar Nicolaas is? Heb je hem mogelijk gezien in de omgeving van de Hoofdstraat in Pieterburen? Of heb je andere informatie over de vermissing van Nicolaas? Neem dan contact op door te bellen naar 0800-6070. Zie je hem nu? Bel gelijk 112.

Foto's

Deel dit artikel

Social media