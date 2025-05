Kabinet belooft vaste steun voor bevrijdingsfestivals

Groningen – De veertien bevrijdingsfestivals in Nederland krijgen voortaan ieder jaar vaste steun van het kabinet. Dat meldden verschillende landelijke media vrijdagavond. De structurele bijdrage is hard nodig, omdat veel van de festivals het financieel moeilijk hebben. Ook het festival in Groningen had het jaren zwaar.

Dit jaar kregen de festivals nog eenmalig 700.000 euro. Die steun wordt nu structureel. Zonder deze hulp zouden sommige festivals direct stoppen; andere zouden later in de problemen komen.

De festivals zijn sinds oktober vorig jaar verenigd in één stichting: Stichting Bevrijdingsfestivals Nederland. In overleg met deze stichting wordt het definitieve bedrag bepaald. De overheid stelt wel een voorwaarde: er moet een duidelijke inhoudelijke link zijn met het vieren van vrijheid.

De vaste steun komt uit een groter bedrag van 6,5 miljoen euro, dat is gereserveerd voor organisaties die zich bezighouden met de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Dat bedrag loopt in de komende jaren op. Naast de festivals krijgen ook het Nationaal Comité 4 en 5 mei, oorlogsmusea en herinneringscentra geld. De overheid wil dat iedereen binnen 45 minuten reizen iets kan leren over de oorlog en de Holocaust.

Groningen is een van de veertien bevrijdingsfestivals die het al jaren financieel zwaar hebben. De afgelopen jaren moesten gemeente en provincie meerdere keren bijspringen om het festival door te laten gaan. In december maakte de organisatie bekend dat bij de komende editie maximaal 50.000 bezoekers welkom zijn, terwijl eerder op 60.000 tot 70.000 bezoekers werd gerekend. Er zullen daarom minder barren en toiletten zijn. Ook wordt er minder personeel en beveiliging ingehuurd. Als er meer dan 50.000 bezoekers komen, gaan de poorten dicht.

