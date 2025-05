Stadspartij maakt zich zorgen na melding van ‘needlespiking’

Groningen – De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen maakt zich zorgen nadat de afgelopen dagen opnieuw een melding is gedaan van vermoedelijk ‘needlespiking’. De partij vraagt het college om opheldering.

“Tijdens Koningsnacht is een melding gedaan van vermoedelijk een incident waarbij iemand zonder toestemming met een injectienaald is geprikt. Dit wordt ook wel ‘needlespiking’ genoemd”, vertelt raadslid Niels Hilboesen van de partij. Dat meldt Oogtv.

Need­le­spi­king is het stie­kem en zon­der toe­stem­ming met een injectienaald prik­ken van een per­soon met het doel hem of haar te dro­ge­ren. Dit gebeurt meestal met het doel om mensen te beroven of te misbruiken. “Enkele jaren geleden, in 2022, vonden in de stad ook situaties plaats waarbij mensen met naalden geprikt werden. Destijds is door de Groningse Nachtraad actie op ondernomen en is er een meldpunt ingericht.”

Bewustwordingscampagne

Hilboesen maakt zich zorgen: “Dit soort meldingen dragen bij aan gevoelens van onveiligheid bij met name jonge bezoekers van het nachtleven.” De partij wil daarom van het college weten wat er bij hen bekend is over dit nieuwe incident en welke stappen gezet zijn om herhaling te voorkomen. “Daarnaast willen we weten welke maatregelen sinds 2022 zijn genomen en of er momenteel gewerkt wordt aan een aanpak of bewustwordingscampagne rond needlespiking.”

Geen bewijs

Overigens is in 2022 nooit hard bewijs gevonden dat mensen het slachtoffer zijn geworden van needlespiking. Indertijd hebben mensen zich wel gemeld bij de politie en ook bij het speciale meldpunt van de Nachtraad, maar werden bewijzen nooit gevonden.

De partij heeft schriftelijke vragen gesteld. Deze zullen binnen enkele weken beantwoord worden

