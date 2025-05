Auto zwaar beschadigd na botsing met ree op A7 bij Leek

LEEK – Vrijdagavond is op de A7, in de richting van Drachten, een automobilist in botsing gekomen met een ree.

De politie kwam ter plaatse om de veiligheid op de locatie te waarborgen. De voorkant van de auto raakte flink beschadigd door de klap. Stukken van het voertuig lagen verspreid over de invoegstrook.

Waar het ree zich momenteel bevindt, is nog niet duidelijk. Ondanks de forse schade raakten er gelukkig geen mensen gewond bij de aanrijding.

Het beschadigde voertuig is door een berger afgesleept.

Foto's