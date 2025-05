Appingedam – In het water van Groeve-Noord in Appingedam is zaterdag een oliespoor ontdekt. Op het wateroppervlak is een duidelijk spoor van olie zichtbaar.

“De olievervuiling lijkt afkomstig van een van de schepen die aangemeerd liggen bij het industrieterrein langs het water.” Zegt RTVNoord op hun site.

Foto's