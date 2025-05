Dodelijk ongeval op de N46 afslag Meerstad, 1 man(55) overleden (update)

Groningen – Op de ringweg N46 bij de afrit Meerstad heeft zich donderdagmiddag een ernstig verkeersongeval voorgedaan. Een bestelbusje is daar in botsing gekomen met een vrachtwagen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk.

De bestelbus raakte zwaar beschadigd. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Ook waren zichtschermen geplaatst om het zicht op het ongeval af te schermen.

De N46 was als gevolg van het incident volledig afgesloten tussen knooppunt Euvelgunne en de afrit Meerstad. Verkeer richting Delfzijl wordt geadviseerd een alternatieve route te kiezen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

Update van de politie: De ernstig gewonde bestuurder van het busje is komen te overlijden. Het onderzoek duurde de hele middag. Het betreft een 55-jarige man uit de gemeente Groningen.

