Motorrijder raakt gewond bij aanrijding met auto bij N865 bij Overschild

Overschild – Woensdagmiddag om 16:30 uur is een motorrijder gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Meenteweg (N865) en het Eemskanaal Zuidzijde, dat is net buiten Overschild.

Door de botsing raakte de motorrijder van de weg en kwam in de berm tot stilstand. Hulpdiensten kwamen met twee ambulances ter plaatse. De motorrijder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurster van de auto is ter plaatse gecontroleerd door ambulancepersoneel. Over haar toestand is nog niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

Foto's