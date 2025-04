Zuidhorn – Een melding van een een woningbrand aan De Koperwiek in Zuidhorn. Omdat de brand uitslaand was heeft de meldkamer opgeschaald naar middelbrand. Op afstand was rook goed waarneembaar, de brandweerkazerne zat gelukkig dichtbij.

Een extra tankautospuit en hoogwerker kwamen ter plaatse. Updates via VR Groningen.

Update: Door een snelle inzet hebben ze het sein brand meester gegeven. De bewoners hebben hun woning vroegtijdig kunnen verlaten.

Foto's

