Restpunten bij Groningen-Zuid: A28-afritten komend weekend dicht

Groningen – Komend weekend voeren we bij de A28-afritten Groningen Zuid (Van Ketwich Verschuurlaan) werkzaamheden uit. De afrit voor verkeer vanuit Assen is dicht van vrijdagavond 2 mei (20.00 uur) tot maandagochtend 5 mei (06.00 uur). Zaterdag overdag (van 07.00 uur tot 17.00 uur) is ook de afrit voor verkeer vanaf Julianaplein dicht. Bovendien is zaterdag de A28-onderdoorgang bij de Van Ketwich Verschuurlaan dicht voor verkeer richting Laan Corpus den Hoorn.

Ze gaan dit weekend bij Groningen-Zuid verschillende afrondende werkzaamheden uitvoeren. Zo moet de straatverlichting gekeurd worden. We gaan ook graffiti van het viaduct verwijderen. Verder gaan we slijtlagen aanbrengen en moeten er kabels worden verlegd voor het aanbrengen van een vangrail.

Kom je vanuit Assen?

Verkeer op de A28 vanaf Assen/Zwolle kan het hele weekend geen gebruikmaken van de afrit 39 Groningen-Zuid, bijvoorbeeld naar het Martini Ziekenhuis of richting de zuidelijke stadswijken.

Wil je naar het Martini Ziekenhuis of omgeving, dan kun je verder rijden naar het Julianaplein, neem je de verbinding richting Drachten en ga je er vervolgens af bij afrit 36a Groningen-Corpus (blauwe route op de kaart).

Wil je naar De Wijert of Helpman, dan is de afrit 40 Groningen-Centrum een goed alternatief. Je rijdt naar de ovonde bij de Brailleweg en keert daar om, zodat je richting de Vondellaan kunt rijden (groene route).

Kom je vanaf het Julianaplein?

Verkeer op de A28 uit de richting van het Julianaplein kan op zaterdag 3 mei niet gebruikmaken van afrit 39 Groningen-Zuid. Je hebt twee opties. Je gaat via afrit 36a Groningen-Corpus (richting omgeving Martini Ziekenhuis, blauwe route) of via afrit 36b Groningen-Centrum (richting De Wijert of Helpman, groene route).

Van Ketwich Verschuurlaan

Tot slot de Van Ketwich Verschuurlaan zelf. Je kunt op zaterdag 3 mei niet onder het A28-viaduct door richting de Laan Corpus den Hoorn. De andere richting blijft wel open. Wil je vanuit De Wijert naar Corpus den Hoorn, dan is de Van Iddekingeweg een goed alternatief (blauwe route op de kaart).