Ongelukken op de N33 nabij Appingedam

Appingedam – Op de N33 bij Appingedam, tussen de afslag Fivelweg en de kruising met de Holeweg, hebben zich woensdagochtend twee verkeersongevallen voorgedaan. Het eerste ongeval vond plaats op de kruising van de N33 met de Holeweg (N362), waar twee personenauto’s met elkaar in botsing kwamen schrijft RTV Noord.

Een van de betrokkenen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd. Door de vertraging die dit incident veroorzaakte, ontstond er een file op de N33. In die file botsten twee auto’s op elkaar in een kop-staartbotsing. Hierbij vielen geen gewonden.

Foto's