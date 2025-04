Spaanse stroomstoring leidt tot wake-up call

Kunnen we iets leren van de grote stroomstoring die afgelopen maandag het Iberisch schiereiland trof. De Veiligheidsregio Groningen denkt van wel.

“Gezien de gebeurtenissen van deze week is een totale blackout dan toch dichterbij dan gedacht”, vertelt Sabine Veenstra van de Veiligheidsregio. “Laten we hiervan leren en zorgen dat onze zelf- en samenredzaamheid een vlucht naar voren neemt.” De stroomstoring die Spanje, Portugal en een deel van Frankrijk trof is één van de grootste stroomstoringen die ooit in Europa heeft plaatsgevonden. Binnen vijf tot tien minuten viel het openbaar vervoer volledig stil. Trein- en metrosystemen schakelden abrupt uit, waardoor duizenden mensen vast kwamen te zitten. Tegelijkertijd vielen verkeerslichten uit, wat leidde tot gevaarlijke situaties op kruispunten en chaos op de weg.

“Weet je wat je moet doen als jij in een stroomstoring terecht komt?”

De storing, die uiteindelijk uren duurde, zorgde voor een ontwrichting van de samenleving. “Maar weet jij wat je moet doen als dit jou overkomt? Heb jij wel eens nagedacht over wat jij zou doen in zo’n situatie? Bijvoorbeeld hoe je thuiskomt als je met het openbaar vervoer reist? Of wat de gevolgen zijn als je vast komt te zitten in het verkeer?” De Veiligheidsregio komt met een aantal tips: “Als je een vaste route hebt naar studie of werk, breng in kaart of je vrienden en familie op die route hebt wonen waar je eventueel terechtkan als je niet meer naar huis kunt. Heb je kinderen op school of een kinderopvang? Bespreek wat zij doen in geval van een stroomstoring. Heb je familie in een verzorgingstehuis of onder zorg van thuiszorg? Ga dan na hoe zij handelen bij een stroomstoring.”

De grote stroomstoring heeft in Spanje zeker aan vijf mensen het leven gekost. Meer hierover op Oogtv.nl.

