Veendam – Op de Meezenbroekstraat in Veendam heeft dinsdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en de bestuurder van een fatbike. Hulpdiensten kwamen direct ter plaatse

De bestuurder van de fatbike is in de ambulance behandeld. Over de aard en ernst van zijn verwondingen is op dit moment nog niets bekend.

Foto's