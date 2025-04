‘De kogels vlogen je om de oren’ Burgemeester reageert op schietpartij

Delfzijl – Burgemeester Ben Visser van de gemeente Eemsdelta heeft de schietpartij van zaterdagavond in Delfzijl scherp veroordeeld. “Het is afschuwelijk. We moeten niet vergeten dat dit een absurde, extreme situatie is,” aldus Visser. Volgens hem had het incident, waarbij één persoon gewond raakte, veel ernstiger kunnen aflopen schrijft RTV Noord dinsdag.

Het schietincident vond plaats op zaterdag 26 april rond 17.30 uur, tussen de Marktstraat en de Waterstraat in het centrum van Delfzijl. Een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats raakte daarbij gewond. De man is later aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Meer op RTV Noord.nl(+bron)

Foto's