Groningen – Op dinsdag 29 april 2025 heeft de Ondersteuningsgroep ondersteuning geboden aan de collega’s van politie Groningen noord . In een onderzoek hebben ze een 55-jarige verdachte aangehouden ter zake bedreiging.

De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex in Groningen, daar gaan agenten met de verdachte in verhoor.

