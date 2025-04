Wildervank – Aan de Meihuizenweg in Wildervank is dinsdagmorgen rond 11:00 uur brand uitgebroken in een grote loods.

De brand brak uit bij een bedrijfspand. Er werd al snel opgeschaald naar `Middelbrand`diverse brandweerkorpsen kwamen ter plaatse.

Daar was een brand ontstaan in een opslagloods van oplosmiddelen. Een automatische blusinstallatie (co2) is daarbij in werking getreden. Ze hebben op voorhand opgeschaald naar middelbrand meldt VR Groningen(Meer info hier).

