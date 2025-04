Vechtpartij in AZC Winschoten: één lichtgewonde, twee aanhoudingen

Winschoten – Maandagmiddag is een vechtpartij uitgebroken bij het asielzoekerscentrum aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten. Daarbij raakte één persoon lichtgewond.

Volgens de politie gingen meerdere personen halverwege de middag met elkaar op de vuist. Een ambulance werd opgeroepen om hulp te verlenen, maar het is nog onduidelijk of het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht.

De politie heeft twee betrokkenen aangehouden in verband met het incident. Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekendgemaakt schrijft RTV Noord.

