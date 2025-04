Groningen- Op de Plutolaan heeft maandagmiddag rond 16:25 uur een ongeval plaatsgevonden waarbij een auto tegen een geparkeerde auto is aangereden.

De geparkeerde auto belandde daarbij in de bosjes. De andere staat zwaar beschadigd op straat. De weg is tijdelijk afgesloten. De oorzaak wordt onderzocht. Het is nog onbekend of er iemand gewond is geraakt.

